WDR 23:30 bis 00:00 Porträt Wir haben da mal was vorbereitet - Jean Pütz wird 80 D 2016 2016-09-17 13:25 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Man kann ihn schon als "lebende Legende" bezeichnen: Jean Pütz. Ihn verbinden mehrere Generationen mit dem WDR und der "Hobbythek", mit Cremes und Waschmitteln, mit Joghurt und Süßstoffen, mit schlauen Kniffen und mit Lebenselixieren. Alles selbst entwickelt und selbst hergestellt. "Ich habe da mal was vorbereitet", hieß es bei ihm des Öfteren. Am 21. September wird Jean Pütz 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass erinnert das WDR Fernsehen an die Jahrzehnte, in denen er sich und die "Hobbythek" zu einer bekannten Fernsehmarke geformt hat. Mit scheinbar biederen, manchmal auch verrückten Themen, mit unbequemen und manchmal kämpferischen Botschaften, mit seiner unnachahmlichen Art, komplizierte Dinge einfach und verständlich darzustellen. Und mit einem Gespür für neue Produkte und neue Trends. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wir haben da mal was vorbereitet - Jean Pütz wird 80

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 154 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 22:00 bis 00:20

Seit 94 Min. Beachvolleyball

Volleyball

Eurosport 22:00 bis 23:55

Seit 94 Min. Mord in Louisiana

Krimi

3sat 22:35 bis 00:25

Seit 59 Min.