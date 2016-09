Pro7 MAXX 03:20 bis 03:40 Dokusoap Shelby - Der Swamp Man Deko mit Biss USA 2013 16:9 HDTV Merken Shelbys neues Zuhause, ein spektakuläres Piratenschiff, braucht noch den richtigen Schliff bei der Inneneinrichtung. Der Hausherr macht sich daher auf die Suche nach einem Alligator-Kopf. In Begleitung eines Freundes landet Shelby auf einer Alligatoren-Farm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Legend Of Shelby the Swamp Man

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 396 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 206 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 126 Min. Promi Big Brother

Show

Sat.1 01:35 bis 04:20

Seit 121 Min.