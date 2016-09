ProSieben 04:00 bis 05:25 Horrorfilm Der Fluch - The Grudge 3 USA 2009 Nach dem Film von Takashi Shimizu "Ju-On: The Grudge" 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wird jemand aus reinem Hass getötet, bleibt ein Fluch zurück, der den Ort des Todes durchdringt. Alle, die mit dem Ort in Berührung kommen, werden von der Kraft des Fluchs eingenommen ... Jake, der als einziger ein Massaker überlebt hat, wird in der Psychiatrie wie von unsichtbarer Hand getötet. Während seine Ärztin Dr. Sullivan Nachforschungen anstellt, häufen sich in Chicago die bestialischen Morde. Schon bald kommt Dr. Sullivan einer furchtbaren Wahrheit auf die Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Knight (Jake) Johanna Braddy (Lisa) Gil McKinney (Max Kimble) Shawnee Smith (Dr. Sullivan) Emi Ikehata (Naoko) Beau Mirchoff (Andy) Marina Sirtis (Gretchen) Originaltitel: The Grudge 3 Regie: Toby Wilkins Drehbuch: Brad Keene, Takashi Shimizu Kamera: Anton Bakarski Musik: Sean McMahon Altersempfehlung: ab 16

