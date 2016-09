ProSieben 02:30 bis 04:00 Horrorfilm Hush USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Pärchen Zakes und Beth ist nachts mit dem Auto auf einer regennassen Straße unterwegs. Plötzlich glaubt Zakes im weißen LKW vor ihnen, mit dem er kurz zuvor fast kollidiert wäre, eine Frau gesehen zu haben, die nackt und blutend in einem Käfig im Laderaum gefangen ist. Als er während eines Streits mit Beth an der nächsten Raststätte hält, ist seine Freundin urplötzlich verschwunden. Alles, was er auf dem Parkplatz noch von ihr findet, ist ihre zerrissene Halskette ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Ash (Zakes Abbot) Christine Bottomley (Beth) Andreas Wisniewski (Der Entführer) Claire Keelan (Wendy) Stuart McQuarrie (Thorpe) Robbie Gee (Chimponda) Peter Wyatt (Mr. Coates) Originaltitel: Hush Regie: Mark Tonderai Drehbuch: Mark Tonderai Kamera: Philipp Blaubach Musik: Theo Green Altersempfehlung: ab 16

