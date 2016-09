SAT.1 Gold 01:20 bis 02:05 Krimiserie Wolffs Revier Tot oder lebendig D 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken In größter Verzweiflung wendet sich die zweifache Mutter Petra Winter an Wolff: Ihre beiden Söhne wurden entführt! Bei einer Großfahndung wird die Leiche des jüngeren Kindes auf dem Schrottplatz gefunden. Schon bald stellt sich heraus, dass nur der leibliche Vater, Petras Ex-Mann Marc, der Täter sein kann. Voller Hass bringt sich der Mörder selbst um, ohne zu verraten, wo er das zweite Kind versteckt hat. Nun ist Wolff Petra Winters einzige Hoffnung, ihren Jungen wiederzufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Franziska Matthus (Dr. Sascha Bleibtreu) Lara Sofia Schneider (Lisa) Steven Merting (Tom) Manuel Ruprecht (Daniel Winter) Hans-Laurin Beyerling (Sven Winter) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Jürgen Heinrich Drehbuch: Steve Brown Kamera: Frank Brühne Musik: Wolf Butter Altersempfehlung: ab 16