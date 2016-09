SAT.1 Gold 22:55 bis 23:45 Krimiserie Wolffs Revier Taxi zum Mond D 2003 2016-09-16 02:05 16:9 Merken Die Berliner Polizei ermittelt wegen einer Reihe von Raubmorden an Taxifahrern. Schon bald stellt sich heraus, dass es sich bei den Delikten um einen Rachefeldzug des Taxifahrers Werner Stever handelt. Der ist der festen Meinung, dass seine ehemaligen Arbeitskollegen seinen Kiosk in Brand gesteckt haben, wobei seine Enkelin schwer verletzt wurde. Wolff muss schnell handeln, denn Stever verfällt langsam dem Wahnsinn und wird immer unberechenbarer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Michael Kleinert (Peter Kutz) Orhan K?l?ç (Hakan Taskin) Steven Merting (Tom) Annika Blendl (Sarah Hafermann) Bernd Tauber (Werner Stever) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Peter Ristau Drehbuch: Peter Jürgensmeister Kamera: Ingo Hamer Musik: Nikolaus Glowna, Joerg Magnus Pfeil Altersempfehlung: ab 16

