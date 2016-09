Zee.One 02:15 bis 04:15 Drama Iqbal IND 2005 HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Kick it like Beckham" aus Bollywood. Die rührende Heldengeschichte über den jungen taubstummen Träumer Iqbal, der in eine indische Bauernfamilie geboren wird. Er hat nur einen Traum: professioneller Cricketspieler werden. Doch sein Vater will davon nichts wissen, und trainiert ihn stattdessen eifrig als Farmer und Erbe des Hofes. Seine gutmütige Schwester Khadija meldet Iqbal heimlich an einer Cricketschule in der Nähe an, wo er sich gegen den reichen Sprössling Kamal behaupten muss. Unterstützung bekommt Iqbal von dem Alkoholiker Mohit, der früher einmal für Indien Cricket gespielt hat. Mohit trainiert Iqbal auf einem nahgelegenen Feld. Die Kühe und Büffel der Familie dienen als Mitspieler, denn keiner erklärt sich bereit, den beiden zu helfen. Iqbal gelingt schließlich die Aufnahme a der Cricketschule, und schnell wird er zu ihrem Superstar. Nur der reiche Kamal spielt so gut wie Iqbal. Einer der beiden soll für das Nationalteam vorgeschlagen werden. Doch plötzlich tauchen dubiose Gestalten bei Iqbals Vater auf, um ihn einzuschüchtern. Sollte Iqbal Kamal schlagen, würden die Familie ihren Hof verlieren. Iqbal steht vor einer schweren Entscheidung. Soll er kämpfen oder aufgeben? Iqbal war ein Überraschungserfolg, geliebt von Kritik und Publikum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naseeruddin Shah (Mohit) Girish Karnad (Guruji) Shreyas Talpade (Iqbal) Shweta Prasad (Khadija) Yatin Karyekar (Anwar) Prateeksha Lonkar (Saida) Dilip Salgaonkar (Bipin) Gäste: Gäste: kapil Dev Originaltitel: Iqbal Regie: Nagesh Kukunoor Drehbuch: Vipul K Rawal Kamera: Sudeep Chatterjee Musik: Sukhvinder Singh Altersempfehlung: ab 6

