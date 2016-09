Zee.One 22:15 bis 00:15 Actionfilm Race 2 IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rasanter Action-Thriller mit brisant konzipiertem Plot, ganz im Stil von 'Ocean's 11'. Edle Optik, hochwertige Produktion und ein Starcast, das in Bollywood seines gleichen sucht: Willkommen zum feurigen Rennen zwischen Ranvir Sing und seinem Mafiosi-Rivalen Amaan. Beide überlisten einander wieder und wieder, um das ganz große Geld an sich zu bringen. Beide wollen das legendäre Grabtuch von Turin stehlen, ein Objekt von unbezahlbarem Wert. Mit Hilfe der schönen und mysteriösen Alina gelingt Ranvir der Coup doch damit beginnen erst die Probleme. "Race 2 liefert was er verspricht", schrieb ein Kritiker: "gut aussehende Schauspieler, exotische Locations, Autos, Bomben-Entschärfungskommandos, Rache, Lust und Liebe, eine Handvoll gute Musiktracks und einem Plot, der mit Vollgas nach vorne drängt." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Inspector Robert D'Costa) Saif Ali Khan (Ranvir Singh) John Abraham (Armaan Mallik) Deepika Padukone (Alina) Jacqueline Fernandez (Omisha) Ameesha Patel (Cherry) Ali Balkan Avci (Roby) Originaltitel: Race 2 Regie: Abbas-Mustan Drehbuch: Kiran Kotrial Kamera: Ravi Yadav Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12