Zee.One 18:15 bis 20:15 Komödie Wo bitte geht's nach Delhi? IND 2011 HDTV Die erfolgreiche Bussinessfrau Mihika verpasst ihren Flug nach Neu Delhi, wo sie ihren Mann treffen wollte. Aufgrund eines Streiks geht heute kein Flug mehr, und so sieht sie sich gezwungen, das Land mit dem ulkigen Taxifahrer Manu zu durchqueren. Gemeinsam fahren sie durch Stadt und Land Indiens, und erkennen die anmutige Farbenfreude des magischen Landes. Sie tanzen auf Dorfplätzen, helfen Obdachlosen in großen Städten und fahren durch weites Land. Auch als ihr alles Geld gestohlen wird, bleibt Mihikas neue Liebe für Indien ungetrübt. Die Frage ist: Will sie überhaupt noch in Neu Delhi ankommen? Die Kritiken zum Start waren eher durchwachsen. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht. Die leichtfüßige Komödie sei ein Film, den man zu jeder Tageszeit gut schauen könnte, urteilt man bei IMDB. Schauspieler: Vinay Pathak (Manu Gupta) Lara Dutta (Mihika Mukherjee) Yana Gupta (Dancer / Singer) Akshay Kumar (Lt. Col. Vikram Singh Rana) Gaurav Gera (Gopi) Pankaj Jha (Police Inspector Mishra) Brijendra Kala (Train Ticket Collector) Originaltitel: Chalo Dilli Regie: Shashant Shah Drehbuch: Arshad Sayed Kamera: Nikos Andritsakis Musik: Gourov Dasgupta Altersempfehlung: ab 6