Zee.One 16:15 bis 18:15 Drama Vivah IND 2006 Nach einer Vorlage von Sooraj R. Barjatya HDTV Das Waisenmädchen Poonam wächst unter der Obhut ihres Onkels in der ärmlichen Kleinstadt Madhupur auf. Ihr Cousine Rajni ist nicht so schön wie Poonam, ganz zum Verdruss der miesmutigen Ziehmutter Seema. Schließlich tritt Prem auf den Plan, Erbe eines kleinen Vermögens, gebildet, ein weicher und liebevoller Charakter. Er verliebt sich in die schöne Poonam gut, dass ihr Onkel sowieso eine Heirat zwischen den beiden vorgesehen hatte. Langsam und vorsichtig lernen die beiden sich kennen und lieben, bis schließlich ein grausames Feuer das gemeinsame Heim der beiden zerstört und Poonams schreckliche Verletzungen erleidet. Wie wird der fassungslose Prem auf diese Misere reagieren? "Genretypische Bollywood-Komödie mit melodramatischen Untertönen, die das ganze Spektrum des Sujets aufbietet", schreibt das Lexikon des Internationalen Films. Schauspieler: Amrita Rao (Poonam 'Bitto') Anupam Kher (Harishchandra) Alok Nath (Krishnakant) Seema Biswas (Rama) Samir Soni (Sunil) Lata Sabharwal (Bhavna) Shahid Kapoor (Prem 'Bholu') Originaltitel: Vivah Regie: Sooraj R. Barjatya Drehbuch: Sooraj R. Barjatya Kamera: Harish Joshi Musik: Ravindra Jain Altersempfehlung: ab 6