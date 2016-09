Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended Grafenegg Festival - Kompositionsworkshop "Ink Still Wet" Merken Wie kann ein Komponist oder eine Komponistin der klassischen Musik erfahren, ob das, was am Schreibtisch erdacht wurde, auch wirklich annähernd so klingt, wie es der eigenen Vorstellung entsprach? Aus diesem Gedanken entwickelte 2011 der damalige Composer in Residence des Grafenegg Festivals, HK Gruber, den Workshop INK STILL WET ins Leben, der zum festen Bestandteil Grafeneggs wurde: Fünf junge Komponisten erarbeiten in einer intensiven Workshop-Phase unter Anleitung des jeweiligen Composers in Residence ihre eigenen Werke mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Der Fokus liegt dabei auf den Zusammenhängen zwischen dem eigenen Komponieren und der praktischen Umsetzung mit professionellen Musiker/innen. Ziel ist, den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, selber mit einem Orchester zu arbeiten und unmittelbares Feedback auf die eigenen Musikkompositionen zu bekommen. Heuer findet dieser Kompositionsworkshop zum fünften Mal statt, Composers in Residence ist diesmal der deutsche Komponist Christian Jost. Die fünf Teilnehmer des Workshops sind Johannes Berauer, Hans-Henning Ginzel, Alejandro del Valle-Lattanzio, Benjamin P. Wenzelberg und Hyun-Jin Yun. "Ich bin sehr gespannt auf diesen Workshop und auf die Ideen der jungen Kollegen", sagt Christian Jost im Gespräch. "Für mich wird es wohl in erster Linie darum gehen, gemeinsam mit ihnen technische Wege zu suchen, um ihre individuellen Ideen praktisch umzusetzen. Letztlich ist es bei einem Komponisten so wie bei einem Chirurgen: Je mehr Erfahrung er hat, desto leichter fällt es ihm, einen so komplexen Apparat wie ein Orchester zu bedienen, die technischen Möglichkeiten optimal zu nutzen und die Facetten eines Orchesters mit all seinen unterschiedlichen Instrumenten für die eigene Idee zu einzusetzen." Zeit-Ton extended bringt das Abschlusskonzert von INK STILL WET, das am 5. September stattfand und eine Gesprächsrunde mit Christian Jost und den jungen Komponisten sowie weitere Werke, die in den vergangenen Jahren prämiiert worden sind. In Google-Kalender eintragen

