Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges Anno Schreier: "Hamlet" Oper in 25 Szenen (Uraufführung) Gäste: Andrè Schuen (Hamlet), Jochen Kowalski (der tote Hamlet), Marlis Petersen (Gertrud), Bo Skovhus (Claudius), Theresa Kronthaler (Ophelia), Kurt Streit (Ein Pastor), Arnold-Schoenberg-Chor, ORF Radio-Symphonieorchester, Michael Boder (Leitung)