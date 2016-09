Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Die Komponisten des Great American Songbook - Hoagy Carmichael Merken Er war wohl der Vielseitigste aller berühmten US-amerikanischen Liederkomponisten des 20. Jahrhunderts: Der am 22. November 1899 in Bloomington, Indiana geborene Hoagy Carmichael hatte einen juristischen Abschluss und war auch als Sänger, Schauspieler und Radiomoderator sehr erfolgreich. Seine Fähigkeiten als (improvisierender) Pianist lassen sich nur mit denen von George Gershwin vergleichen. Der Autor Ian Fleming beschrieb den von ihm erfundenen Charakter des Geheimagenten James Bond als Hoagy Carmichael ähnlich sehend. Das musikalische Porträt eines Gewinnertypen, der trotzdem relativ lange auf seinen Erfolg warten musste. In Google-Kalender eintragen

