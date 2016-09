BBC Entertainment 23:20 bis 23:50 Sonstiges House of Fools The Danceathon Affair GB 2015 Merken Vic and Bob enter a Danceathon at Julie's Bistro, but when the notorious Butcher Brothers enter, Vic and Beef try any means to get out of the event. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jim Moir (Vic) Bob Mortimer (Bob) Morgana Robinson (Julie) Matt Berry (Beef) Dan Skinner (Bosh) Daniel Simonsen (Erik) Esther Coles (Mrs. Moody) Originaltitel: House of Fools Regie: Nick Wood Drehbuch: Bob Mortimer, Vic Reeves

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 154 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 22:00 bis 00:20

Seit 94 Min. Beachvolleyball

Volleyball

Eurosport 22:00 bis 23:55

Seit 94 Min. Mord in Louisiana

Krimi

3sat 22:35 bis 00:25

Seit 59 Min.