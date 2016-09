NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges Logo Das Wissenschaftsmagazin Ist ein neues Waldsterben in Sicht? 2016-09-18 15:05 Merken "Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch!" hieß es immer wieder in den 80er Jahren, der Zeit der großen Sorge um das Waldsterben. Schütterne Baumkronen, blätter- oder nadellose Bäume: die Schreckensbotschaften über den Zustand unseres Waldes waren in aller Munde. Und irgendwann schien es dann so, als wäre die Gefahr des Waldsterbens wieder vorbei! Aber wie geht es heute den Bäumen wirklich? Wie steht es um die Eschen, Ulmen, Kastanien oder auch die Nadelbäume? Welche Krankheiten oder Gefahren machen ihnen heute zu schaffen? Gegen welche wehren sie sich selbst? Fragen, denen das Wissenschaftsmagazin Logo auf NDR Info auf den Grund geht. In Google-Kalender eintragen