ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Folge: 161 Das wird kein gutes Ende nehmen USA 2010 2016-09-19 16:55 Stereo Merken Jake chauffiert seinen Onkel Charlie, weil der betrunken ist. Er drängt seinen Neffen, über eine rote Ampel zu fahren. Da aber die Polizei hinter ihnen auftaucht, wechseln sie schnell die Plätze - denn Charlie ist ohnehin schon lange ohne Führerschein gefahren. Nachdem Charlie vorübergehend inhaftiert war, eröffnet ihm Alan, dass Chelsea ihn zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen hat. Zerknirscht willigt Charlie ein, dass Alan auf die Feier geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Stacy Keach (Tom) John Amos (Ed) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Lee Aronsohn Drehbuch: Mark Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6