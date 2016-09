ATV 17:25 bis 17:55 Comedyserie Anger Management Charlie heiligt alle Mittel USA 2012 2016-09-19 13:40 Stereo Merken Die Vorbereitungen für Laceys und Patricks Hochzeit laufen auf Hochtouren. Charlie hilft den beiden dabei. So kommt es, dass Charlie seinen ehemaligen Baseballfreund Eugene, der mittlerweile Priester ist, nach einigen Jahren wieder trifft. Charlie traut seinen Augen kaum immerhin war Eugene früher ein absoluter Womanizer. Kurzerhand schlägt Charlie dem im Zölibat lebenden Priester eine Wette vor: Charlie behauptet, dass er Eugene erfolgreich in Versuchung führen könne. Jen wird auf ihn angesetzt und tatsächlich scheint Eugene schwach zu werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Barry Corbin (Ed) Michael Arden (Patrick) Noureen DeWulf (Lacey) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Bob Kushell Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6