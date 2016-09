ATV 2 03:25 bis 04:40 Dokusoap Katrin hilft Familie Brazdil Familie Brazdil A 2009 Stereo Merken In der fünften Folge der Dokusoap "Katrin Hilft", sind wir in Wien bei Familie Brazdil zu Gast. Witwer Anton Brazdil wohnt mit seinen beiden Kindern Yasmin (16) und Toni (8) in einem kleinen Schrebergartenhaus im 21. Wiener Gemeindebezirk. Bis vor 4 Jahren war die Welt der Familie noch in Ordnung. Doch dann starb seine Frau Monika überraschend an einem plötzlichen Herztod. Mit einem gemeinsamen Kredit kaufte das Paar vor einigen Jahren Antons Geburtshaus. Doch dann verstarb Antons Frau Monika beim Gießen ihrer geliebten Rosen an plötzlichem Herztod welcher auf mehrere übergangene Grippeerkrankungen zurückgeführt werden konnte. Yasmin und Toni mussten den Tod ihrer Mutter mit ansehen, ein traumatisches Erlebnis, welches jahrelange psychotherapeutische Betreuung erforderte. Anton fiel es schwer, sich auf die neue Rolle als alleinerziehender Vater einzustellen. Große Unterstützung erhält er allerdings von Monikas Mutter Josefine (73), die rüstige Rentnerin ist eine wichtige Bezugsperson für die Kinder, vor allem für Toni. Unter der Woche wohnt Toni bei seiner Oma da der Vater mit Beruf, Haushalt und Bauarbeiten überfordert ist. In dem kleinen, verwinkelten Holzhaus gibt es keinen Trinkwasseranschluss und so muss die kleine Familie mit Grundwasser ihr Auskommen finden. Das Geschirr muss notdürftig abgewaschen werden. Die Möbel stammen teilweise noch aus der Zeit von Antons Eltern. Er versucht zwar das Haus zu renovieren, doch wegen seines geringen Einkommens und der fehlenden Zeit ist das Haus eine Dauerbaustelle. Dazu bekommt Anton immer wieder schwere Depressionen und schlimme Rückenschmerzen. Der größte Wunsch von Familie Brazdil ist es, das Haus bewohnbar zu machen. Schon seit Jahren ist das Haus eine Baustelle, es gibt keine ordentliche Küche, und auch der Rest des Hauses ist in einem extrem schlechten, erbarmungswürdigen Zustand. Die Kinder leiden extrem unter der Situation. Doch trotz aller Nöte hält die Familie zusammen. Auch Katrin hat bei Ihrem Besuch eine starke Familie erlebt. Doch wo sollte sie beginnen zu helfen? Laut ihren beiden Bauexperten, Bausachverständiger Günther und Bauprofi Jürgen, ist das kleine Schrebergartenhaus in einem sehr desolaten Zustand. Die kleine, alte Kochnische müsste raus um mehr Wohnraum zu schaffen. Somit müsste eine neue Küche mit funktionierenden Geräten her. Das Wohnzimmer bedürfte einer dringenden Überholung um eine helle, freundliche Atmosphäre und Platz für ein gemeinsames Familienleben zu schaffen. Das Wichtigste aber wäre es, das Haus an die Trinkwasserleitung anzuschließen um endlich mehr Lebensqualität zu schaffen und ein normales Wohnen zu ermöglichen. In diesem Haus würde kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Die Bauarbeiten würden sich über Wochen hinweg ziehen. Katrin und Ihre Helfer stehen vor einer Ihrer größten Herausforderungen um den Wohntraum der Familie Realität werden zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Katrin Lampe Originaltitel: Katrin hilft

