ATV 2 22:55 bis 23:49 Krimiserie Rookie Blue Freud und Leid CDN 2012 2016-09-16 02:45 Stereo Merken Nach dem abgeschlossenen Undercover-Einsatz findet Andy in ihrer Wohnung Gail bewusstlos und geknebelt am Boden liegend vor. Noch bevor sie reagieren kann, wird sie selbst mit einer Spritze betäubt. Als Andy wieder zu sich kommt, ist Gail jedoch verschwunden. Das komplette Polizeikommando macht sich auf die Suche nach ihrer entführten Kollegin. Da Dov und Chris in der Nacht zuvor die Leiche einer vermissten Frau gefunden haben, wird die Theorie eines Serientäters bekräftigt. Zur Unterstützung bei der Lösung des Falls wird Luke Callaghan hinzugezogen. Indessen begibt sich Jerry bei den Ermittlungen selbst in Gefahr?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Travis Milne (Chris Diaz) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Ben Bass (Sam Swarek) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Originaltitel: Rookie Blue Regie: John Fawcett Drehbuch: Russ Cochrane Kamera: David Perrault Altersempfehlung: ab 16

