ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Folge: 34 Erst die Arbeit, dann die Bedrohung CDN 2012 2016-09-16 02:05 Stereo Merken Andy und Nick nehmen die Suche nach der vermissten Liz Adams auf. Wie sich herausstellt, hat die Studentin nebenbei bei einem Escort-Service gearbeitet. Schon bald eröffnet sich eine mögliche Spur zu einem Serientäter: Eine ebenfalls vor geraumer Zeit verschwundene junge Frau hatte dasselbe Profil wie Liz. Der Kreis der Verdächtigen kann schnell eingeengt werden. Der Internet-Millionär Charlie Davis war in beiden Fällen der letzte Kunde der Frauen und gerät dadurch in das Visier der Ermittlungen. Um Davis zu überführen, plant Jerry einen Undercover-Einsatz. Dabei soll Gail als Lockvogel dienen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: John Fawcett Drehbuch: Sandra Chwialkowska Kamera: David Perrault Altersempfehlung: ab 16