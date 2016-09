ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie The Closer Terrorangst USA 2010 2016-09-16 01:15 Stereo Merken Vor einem Nachtclub werden drei Elite-Soldaten, die gerade erst aus Afghanistan zurückgekehrt waren, aus einem vorbeifahrenden Wagen erschossen, Ein Zeuge hörte zudem, dass der Schütze den Namen "T-Ball" rief. T-Ball entpuppt sich als Turell Baylor, der Zwillingsbruder eines der getöteten Soldaten. Er behauptet, dass Reggie Moses für die Morde verantwortlich ist. Doch Brenda vermutet aufgrund von T-Balls Verhalten, dass die Schüsse eigentlich ihm galten und sein Zwillingsbruder aus Versehen in die Schusslinie geriet. Um dies zu beweisen, muss sich Brenda aber auf einen riskanten Deal einlassen. Außerdem steht sie unter Zeitdruck, weil die Armee den Fall als terroristischen Angriff einstufen will?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Anthony John Denison (Det. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Steve Robin Drehbuch: Michael Alaimo Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16