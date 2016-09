ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Voreilige Schlüsse USA 2010 2016-09-16 00:20 Stereo Merken Fritz wurde zum Verbindungsoffizier zwischen FBI und LAPD ernannt. Gleich bei seiner ersten Zusammenarbeit mit Brenda handelt es sich um einen heiklen Fall: Die Polizei hat zwei Bankräuber erschossen, die bei einem Überfall einen Wachmann getötet und anschließend noch Geiseln genommen hatten. Bei den beiden Männern handelt es sich um Mitglieder einer berüchtigten fünfköpfigen Verbrecherbande, nach der das FBI schon lange fahndet. Allerdings hat diese bislang nie Gewalt angewendet und ist immer nur zu fünft aufgetreten. Brendas Team findet heraus, dass der Wagen von Detective Steve Hayward zur Zeit des Überfalls den Parkplatz der Bank verließ. Doch Hayward leugnet vehement, etwas mit den Bankräubern zu tun zu haben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G. W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: David McWhirter Drehbuch: Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine