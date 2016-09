Bayern 4 22:30 bis 23:00 Sonstiges Orgelmusik Merken <bk>Tomasz Adam Nowak: Improvisation<ek><bk>Franz Liszt: "Der heilige Franziskus von Paula auf den Wogen schreitend"<ek><bk>Marcel Grandjany: "Aria in classic style"<ek><bk>Charles Callahan: "Ragtime - an organ duet" op. 49 (Godelieve Schrama, Harfe) In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Tomasz Adam Nowak (Orgel)