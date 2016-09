Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges Das Musik-Feature Lichtblick in Krisenzeiten? Venezuelas musikalische Massenbewegung "El Sistema" Merken Kaum ein soziales Musikprojekt ist weltweit so bestaunt und bejubelt, aber auch kritisiert und hinterfragt worden wie Venezuelas "El Sistema". Vor 41 Jahren wurde das erste Orchester des Projektes von José Antonio Abreu in einer Tiefgarage von Caracas gegründet - mit der Mission, einerseits Venezolaner zu klassischen Musikern auszubilden, andererseits die Integration zwischen den weit auseinanderklaffenden sozialen Schichten zu fördern. Denn "El Sistema" gibt Kindern und Jugendlichen aus allen Schichten die Möglichkeit, ein Musikinstrument zu lernen. Rebecca Friedman hat verschiedene Zentren der Projekts in Venezuela besucht und Schüler, Lehrer und Eltern getroffen. Vielen von ihnen hat "El Sistema" einen neuen Lebensweg eröffnet. Und obwohl die Orchester und Chöre nicht zuletzt auch durch Unterstützung der populistischen Regierung der einzige Motor sind, der in dem tief zerrütteten Land noch zu funktionieren scheint, stellt auch sie die hohe Kriminalität und fatale Wirtschaftslage Venezuelas vor wachsende Herausforderungen. In Google-Kalender eintragen