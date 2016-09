Schweiz 2 15:00 bis 15:50 Comedyserie Desperate Housewives Paranoia USA 2011 2016-09-17 06:30 Dolby Digital HDTV Merken Einmal mehr provoziert Andre seine Schülerin Susan, indem er sie anstelle eines vermeintlichen Praktikums seinen Sohn betreuen lässt. Susan verhilft dem Jungen zu einem freudigen Halloween-Fest und seinem Vater zu einer Erkenntnis. Als Lynette erfährt, dass Toms Freundin Penny ein tolles Halloween-Kostüm nähen will, erklärt sie diese Aufgabe kurzum für eine langjährige Familientradition. Ein in Not geratener Topdesigner hilft ihr aus der Bredouille, doch fehlt die Zeit, das Kostüm vor der Präsentation anzuschauen. Bree sucht verzweifelt nach einem Weg, Ben davon abzubringen, auf dem Landstück zu bauen, auf dem die Leiche von Gabys Schwiegervater vergraben ist. Als sie erfährt, dass seltene Frösche ein früheres Projekt verhindert haben, macht sie sich zusammen mit Gaby daran, das Projekt zu sabotieren. Renee lässt sich bitten, als Ben sich ihr endlich zuwendet. Doch als das Date dann doch klappt, ist sie so aufgeregt, dass sie zur Sicherheit einen chinesischen Liebestrank zu sich nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Vanessa Williams (Renee Perry) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Doug Savant (Tom Scavo) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Tony Plana Drehbuch: Annie Weisman Kamera: David Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Stargate

SciFi-Serie

Tele 5 14:40 bis 16:40

Seit 90 Min. Landträume

Dokumentation

3sat 15:35 bis 16:15

Seit 35 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 15:45 bis 17:15

Seit 25 Min. Tiere im Fokus

Dokumentation

ARTE 15:50 bis 16:15

Seit 20 Min.