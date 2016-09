DR Kultur 19:30 bis 20:00 Sonstiges Zeitfragen Literatur Frau im blauen Anzug. Die Schriftstellerin A. L. Kennedy in Glasgow Merken Die 1965 im schottischen Dundee geborene A. L. Kennedy zählt zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen ihrer Generation. Obwohl sie seit ein paar Jahren in England lebt, ist ein Großteil ihres mittlerweile aus acht Romanen, sechs Erzählungsbänden, zahlreichen Essays, Hörspielen und Drehbüchern bestehenden Werks in Glasgow entstanden, wo Kennedy seit den 80er-Jahren lebte. Thomas David hat Kennedy zum ersten Mal vor 16 Jahren in Glasgow getroffen und sie in diesem Frühsommer, unmittelbar vor dem Brexit-Referendum, bei einem Besuch in der Stadt begleitet. Im Kontext einer brisanten politischen Gegenwart, in der sich die Autorin als engagierte Kommentatorin erweist, begibt sich die Sendung auf Spurensuche nach den Anfängen und kulturellen Hintergründen von Kennedys Schreiben. Sie erzählt von der Arbeit an ihrer frühen, soeben mit Martina Gedeck und Ulrich Tukur verfilmten Erzählung "Gleißendes Glück", liest aus ihren dieser Tage in Übersetzung erscheinenden Essays sowie aus ihrem neuen, in England im Frühjahr veröffentlichten Roman "Serious Sweet". In Google-Kalender eintragen