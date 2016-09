EinsPlus 00:15 bis 07:15 Musik SWR3 New Pop Festival 2016 Louane / Matt Simons / Alessia Cara / Dua Lipa D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Live aus Baden-Baden Die heutigen Konzerte: ca. 17.30 Uhr: Louane live aus dem Kurhaus Baden-Baden ca. 19.00 Uhr: Matt Simons live aus dem Festspielhaus Baden-Baden ca. 21.00 Uhr: Alessia Cara live aus dem Theater Baden-Baden ca. 23.00 Uhr: Dua Lipa live aus dem Kurhaus Baden-Baden. SWR3 New Pop Festival 2016 - Promis, Pop und Partyfieber live aus Baden-Baden. Heute mit: * ca. 17.20 Uhr Sven Martinek (Interview) * ca. 17.30 Uhr Louane live * ca. 18.30 Uhr Sara Hartmann unplugged * ca. 19.00 Uhr Matt Simons live * ca. 20.00 Uhr Julian Perretta unplugged * ca. 20.45 Uhr Louane (Interview) * ca. 20.50 Uhr DJ filous (Interview) * ca. 21.30 Uhr Alessia Cara live * ca. 22.00 Uhr Bosse unplugged * ca. 22.45 Uhr Alessia Cara (Interview) * ca. 23.30 Uhr Dua Lipa live In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fred Peters, Jonathan Schächter Originaltitel: SWR3 New Pop Festival 2016