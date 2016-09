Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges On stage Songs an einem Sommerabend. Die Neuen auf Kloster Banz Merken Der Liedermacher Weiherer ist ein Taugenichts, politisch inkorrekt, gnadenlos komisch und ein bayrisch singender Verführer. Das Duo Vivid Curls präsentiert sich mal rotzig, mal frech und dann auch wieder zärtlich und einfühlsam. Sarah Lesch ist eine multikulturelle Chansonette und Axel Diehl ein Powerpaket, das die Menschen mit seinen Songs aus der Lethargie des Alltags rütteln will. Bei den "Songs an einem Sommerabend" auf Kloster Banz präsentierten sich die Newcomer der Liedermacherszene. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thekla Jahn