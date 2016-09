Deutschlandfunk 19:15 bis 20:00 Sonstiges Dossier Cholerawut. Die Blauhelme in Haiti Merken Haiti, Oktober 2010. Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Erdbeben treten in der kleinen Stadt Mirebalais die ersten Cholerafälle auf. Die Krankheit verbreitet sich innerhalb kurzer Zeit im ganzen Land. Mehrere unabhängige Forscherteams suchen den Ursprung der Epidemie. Sie kommen zu einem übereinstimmenden Ergebnis: Die Bakterien gehen auf unsachgemäß entsorgte Fäkalien aus dem Lager nepalesischer Blauhelmsoldaten zurück. Offiziellen Statistiken zu Folge sind bislang 10000 Menschen gestorben, über eine halbe Million sind infiziert. Inzwischen haben haitianische Menschenrechtsanwälte einen Prozess gegen die Vereinten Nationen angestrengt, der international für Aufsehen sorgt. Sie fordern Wiedergutmachung für die Opfer und eine offizielle Entschuldigung der UN. Doch tatsächlich geht es bei dem Prozess um viel mehr. Eine Recherche unter Klägern und Angeklagten. In Google-Kalender eintragen