TV5 01:32 bis 02:24 Sonstiges Questions à la une Argent et syndicats : pourquoi tant de secrets? / Les syndicats ont-ils encore du pouvoir? Au sommaire : "Argent et syndicats : pourquoi tant de secrets ?" : C'est l'un de secrets les mieux gardés de Belgique : les finances syndicales. Combien gagnent-ils - Comment dépensent-ils leur argent - Les mystères sont nombreux et alimentent tous les fantasmes. "Les syndicats ont-ils encore du pouvoir ?" : Depuis un an, les syndicats belges sont montés au front contre le gouvernement Michel. Manifestations, grèves, actions en tout genre, ils protestent contre le saut d'index ou le report de l'âge de départ à la pension. Mais avec quels résultats - Moderation: Bruno Clément Originaltitel: Questions à la une