TV5 21:00 bis 21:48 Sonstiges Un village français La corde F 2014 Merken Marie tombe dans une embuscade mais parvient à s'enfuir. Jean Marchetti persuade Servier de profiter de l'arrestation d'Antoine et de Suzanne pour négocier avec la Résistance. Heinrich et Hortense décident de passer en Allemagne. Les miliciens préparent les représailles exigées par les Allemands... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Renucci (Daniel Larcher) Thierry Godard (Raymond Schwartz) Audrey Fleurot (Hortense Larcher) Emmanuelle Bach (Jeannine Schwartz) François Loriquet (Jules Bériot) Nicolas Gob (Jean Marchetti) Nade Dieu (Marie) Originaltitel: Un village français Regie: Jean-Philippe Amar Drehbuch: Sophie Bocquillon, Sylvie Chanteux, Marine Francou, Fanny Herrero, Emmanuel Salinger, Emmanuelle Sar Musik: Eric Neveux