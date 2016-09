Silverline 04:35 bis 06:40 Historienfilm Wu Ji - Die Meister des Schwertes CHN 2010 20 40 60 80 100 Merken Über vier Generationen hinweg hatten die Mitglieder des Zhao-Clans die höchsten Positionen im Land inne. Aktuell ist Zhao Dun Premierminister. Und sein Sohn Zhao Shuo ist General in der königlichen Armee; verheiratet ist er mit der älteren Schwester des Königs, Zhuang Ji. Tu'an Gu, der Todfeind der Zhaos, will sich mit dem Einfluss und der Machtstellung des Clans nicht abfinden. Er zettelt ein Massaker an, dem der ganze Zhao-Clan zum Opfer fällt über 300 Familienangehörige, niemand überlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: You Ge (Cheng Ying) Xueqi Wang (Tu Angu) Bingbing Fan (Prinzessin Zhuang) Xiaoming Huang (Han Jue / Han Xianzi) Hai-Qing (Cheng Ying's Wife) Guoan Bao (Zhao Dun / Zhao Xuanzi) Fengyi Zhang (Gongsun Chujiu) Originaltitel: Zhao shi gu er Regie: Kaige Chen Drehbuch: Ningyu Zhao Kamera: Shu Yang Musik: Ma Shangyou Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 518 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 248 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:55

Seit 133 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 53 Min.