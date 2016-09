Silverline 20:15 bis 21:45 Actionfilm City of Violence COR 2006 20 40 60 80 100 Merken Kommisar Tae-su erhält im fernen Seoul die schreckliche Nachricht vom Tode seines alten Freundes Wang-jae, der von einer Gruppe aufständischer Punks erstochen wurde. Er reist zur Beerdigung zurück in seinen Heimatort Onsung, wo er auf den Rest der alten Schulclique trifft. Viel hat sich seit seiner Abreise in Onsung verändert: Die Stadt leidet unter den mafiösen Machenschaften Pil-hos, einem ehemaligen Schulfreund von Tae-su und Wang-jae. Tae-su vermutet schon bald einen anderen Grund hinter Wang-jaes Tod und macht sich zusammen mit Seok-whan auf den Weg, den wahren Mörder zu finden und Wang-jaes Tod auf eigene Faust zu rächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jae-mo Ahn (Cameo) Kil-Kang Ahn (Wang-jae) Seok-yong Jeong (Dong-hwan) Doo-hong Jung (Tae-su) Seo-hyeong Kim (Cameo) Originaltitel: The City of Violence Regie: Ryoo Seung-Wan Drehbuch: Jeong-min Kim, Won-jae Lee, Seung-wan Ryoo Musik: Jun-Seok Bang Altersempfehlung: ab 18