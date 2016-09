ORF 3 17:25 bis 18:15 Dokumentation Die Letzten ihrer Art: Komischer Vogel Kakapo GB 2009 Stereo 16:9 Merken "Es glaubt sich so leicht, dass uns das Aussterben des Dodo hat trauriger und klüger werden lassen, aber einiges deutet darauf hin, dass wir lediglich trauriger und besser informiert sind.", schrieb Douglas Adams (Per Anhalter in die Galaxies) in seinem Buch "Last Chance to See". In der legendären BBC-Reihe machen sich der Biologe Mark Carwardine und Stephen Fry auf den Spuren Adams' auf die Suche nach den gefährdetsten Tieren unseres Planeten. Mit dem Helikopter fliegen Stephen Fry und Mark Carwardine über die atemberaubende Landschaft Neuseelands - für "Herr der Ringe"-Fans auch bekannt als "Mittelerde". Sie sind auf der Suche nach dem Kakapo, einem nachtaktiven, flugunfähigen Papagei, knallgrün und eigenbrötlerisch. Doch zunächst informieren sich die beiden Männer über das neuseeländische Nationaltier, den Kiwi, flugunfähige Vögel im Allgemeinen und die Evolution in Neuseeland. Mit dem Boot geht es - sehr zu Stephen Frys Missfallen - bei stürmischer See nach Chatham Island. Hier treffen die beiden Weltreisenden Don Merton, einen bekannten Tierschützer, dem es gelungen ist, auf der kleinen Insel den Black Robin, zu Deutsch Chatham-Schnäpper, vor dem Aussterben zu bewahren. Mertons neue Mission gilt dem Kakapo, einer Papageienart, die ebenfalls stark gefährdet ist. Dem Kakapo selbst begegnen Stephen Fry und Mark Carwardine erst auf einer kleinen Insel südlich von Neuseeland. Um dorthin zu gelangen, müssen die beiden penible Reinigungsprozeduren über sich ergehen lassen, damit keinerlei fremde Erreger in das Biotop der Insel gelangen. Außerdem hat man inzwischen alle nicht heimischen Raubtiere von der Insel vertrieben, um das empfindliche ökologische Gleichgewicht auf keinen Fall zu zerstören. Der Kakapo ist ein seltsamer Vogel: Er fliegt nicht, er schreitet. Stephen Fry vergleicht die Gangart dieses Papageis mit der eines britischen Aristokraten. Manchmal klettert der Kakapo auf Bäume. Um ein Weibchen anzulocken, legt er sich in eine Erdmulde und produziert merkwürdige Balzgeräusche, die weithin zu hören sind. Stephen Fry hat seine helle Freude an dem Kerl - besonders als dieser den Kopf von Mark Carwardine für ein zu begattendes Weibchen hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Chance To See