ORF 1 20:15 bis 21:55 Komödie Super-Hypochonder F, B 2014 2016-09-16 01:50 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Turbulent pointenreiche, romantische Komödie. Das Comedy-Erfolgs-Duo von 'Willkommen bei den Sch'tis' startet gemeinsam seinen zweiten Angriff auf die Lachmuskeln. Hypochonder Dany Boon bringt Kad Merad als Arzt und Freund an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Als er sich ausgerechnet in dessen Schwester verliebt, ist das Chaos perfekt. Grenzenloser Spaß garantiert! Romain, 39 Jahre, Single bildet sich die schlimmsten Krankheiten ein. Seinem letzten Freund und Hausarzt Dimitri reißt nun der Geduldsfaden. Er will den nervigen Super-Hypochonder endlich an die Frau bringen. Die Versuche, ihn zu verkuppeln, scheitern kläglich. Als Romain beim Besuch einer Hilfsorganisation für Asylanten die bezaubernde Anna kennenlernt, zündet es gewaltig. Zu dumm, dass es sich bei der Traumfrau um Dimitris Schwester handelt und Romain zudem mit Revolutionsführer Miroslav verwechselt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dany Boon (Romain Faubert) Kad Merad (Dr. Dimitri Zvenka) Alice Pol (Anna Zvenka) Jean-Yves Berteloot (Anton Miroslav) Judith El Zein (Norah Zvenka) Valérie Bonneton (Isabelle) Marthe Villalonga (Dimitris Mutter) Originaltitel: Supercondriaque Regie: Dany Boon Drehbuch: Dany Boon Kamera: Romain Winding Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 6