ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Männertausch USA 2011 2016-09-17 18:15 Stereo Untertitel 16:9 Howards Selbstbewusstsein erleidet einen kleinen Knacks, als Bernadette alle mit ihrem Doktortitel und einer hoch bezahlten Anstellung in einem Pharmakonzern überrascht. Indes verbringt Leonard immer mehr Zeit bei Priya. Sehr zum Missfallen von Raj, der sich vor allem in seiner Nachtruhe gestört fühlt. Um das Problem aus der Welt zu schaffen, schlägt Leonard Raj vor, derweil sein Zimmer in der WG zu beziehen. Natürlich muss er dafür Sheldons umfangreicher Gast-Mitbewohner-Vereinbarung zustimmen. Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Aarti Mann (Priya Koothrappali) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Eric Kaplan, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6