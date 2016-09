ORF 2 23:30 bis 01:00 Krimi Columbo: Keine Spur ist sicher USA 1997 2016-09-17 02:15 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kathleen ist mit Clifford Calvert verheiratet. Sie findet, dass er sich in der Öffentlichkeit unmöglich benimmt. Eine Scheidung ist für sie keine Option, da sie dabei leer ausgehen würde. Schnell entsteht ein anderer Plan. Gemeinsam mit ihrem Liebhaber, dem Polizisten Patrick Kingsley, plant sie den Mord an Calverts Kontrahenten Selzer, um ihn Calvert in die Schuhe zu schieben. Kingsley verwischt die Spuren und lockt Columbo auf eine falsche Fährte. Doch so einfach lässt sich Columbo nicht auf den Arm nehmen. Vor allem nicht, da ihm das Verhältnis zwischen Kathleen und Kingsley seltsam vertraut vorkommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Barry Corbin (Clifford Calvert) David Rasche (Patrick Kinsey) Shera Danese (Kathleen Calvert) Raye Birk (Howard Seltzer) Will Nye (Officer Will) Franklin Cover (Harry Jenkins) Originaltitel: Columbo Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Charles Kipps Kamera: Fred V. Murphy

