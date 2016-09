ORF 2 21:20 bis 22:10 Arztserie Der Bergdoktor Querelen und Quarantäne D, A 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ganz Ellmau bereitet sich auf das Johannisfest vor. Zahlreiche Gäste werden erwartet und wie jedes Jahr stehen die Chancen auf ein Bombengeschäft nicht schlecht. Als Martin anrät, die Feier wegen einer bevorstehenden Grippewelle abzublasen, bekommt er die Ablehnung der gesamten Gemeinde zu spüren. Sogar Susanne Dreiseitl, die Wirtin des Gasthauses am Pfarrplatz, die sich ganz offensichtlich in Martin verliebt hat, unterstellt ihm Panikmache, da keine handfesten Beweise für seine Behauptung vorliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Elisabeth Gruber) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Mark Keller (Alexander Kahnweiler) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Axel de Roche Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Hartmut E. Lange Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming