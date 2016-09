ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben "Zirkus Roncalli"-Wien-Premiere / Johannes Silberschneider in Sankt Pölten / Society-Talk mit Isabella Großschopf / Backen - Mohn-Topfen-Streuselkuchen A 2016 2016-09-16 04:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Katharina Straßer und Thomas Stipsitz zu Gast im Studio: Katharina Straßer und Thomas Stipsits machen nicht nur hinter der Kamera gemeinsame Sache: Das Schauspiel-Paar ist ab 20. September mit der neuen Serie "Gemischtes Doppel - Beinahe wahre Geschichten" dienstags in ORF eins in "DIE.NACHT" vertreten. In "heute leben" sprechen sie über ihre erste gemeinsame Arbeit. Ulrich Seidl im Studiogespräch: "Safari" heißt der neueste Streich des Dokumentarfilmers Ulrich Seidl, der ab Freitag österreichweit im Kino zu sehen ist. Ulrich Seidl wirft darin einen möglichst neutralen und eben deshalb vielleicht umso erschütternderen Blick auf das Geschäft mit der Großwildjagd. Was ihn zu dem Film bewogen hat und wie er selbst zur Jagd und zum Töten von Tieren steht, erzählt er live in "heute leben". "Zirkus Roncalli"-Wien-Premiere: "40 Jahre Roncalli Programm" - "heute leben" berichtet von der Gala-Premiere in Wien. Johannes Silberschneider in Sankt Pölten: Gerade war er noch beim Salzburger "Jedermann" als "Armer Nachbar" auf der Bühne, schon geht es für Johannes Silberschneider weiter nach St. Pölten, wo er am 16. September mit "Die Welt ist groß und Rettung lauert überall!" Premiere feiert. Society-Talk mit Isabella Großschopf: Gesellschaftsreporterin Isabella Großschopf lässt die Highlights der Woche Revue passieren. Backen - Mohn-Topfen-Streuselkuchen: Meisterpatissier Herwig Gasser bereitet einen Mohn-Topfen-Streuselkuchen zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Katharina Straßer (Schauspielerin), Thomas Stipsits (Schauspieler), Ulrich Seidl (Dokumentarfilmer) Originaltitel: heute leben