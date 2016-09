Schweiz 1 00:05 bis 01:55 Actionfilm Der Profi F 1981 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der französische Geheimagent Joss Beaumont bekommt den Auftrag, den afrikanischen Diktator Nijala umzubringen. Bevor es dazu kommt, ändert sich die politische Lage Frankreichs und der Präsident wird zum Verbündeten. Es ist bereits zu spät, Beaumont von seinem Auftrag abzuhalten, also wird er von der Regierung verraten. Bei der Ankunft wird er verhaftet, unter Drogen vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt. Nach zwei Jahren gelingt ihm die Flucht, er reist zurück nach Frankreich und will sich an seinen Verrätern rächen. Kommissar Rosen versucht, ihn daran zu hindern. Letztendlich gelingt es Beaumont, Nijala umzulegen, er wird jedoch selbst auf dem Weg zum Hubschrauber erschossen. Die dritte Zusammenarbeit des Teams Belmondo, Georges Lautner (Regie) und Michel Audiard (Buch und Dialoge) ist ein packender, rasanter und humorvoller Actionthriller um den einzelgängerischen Rachefeldzug eines Agenten, der aufgrund von Stolz, Ehre und Berufsethos in den Tod geht. Ein wortkarger, grandioser Jean-Paul Belmondo als Protagonist Beaumont, sowie der Soundtrack "Che Mai" von Ennio Morricone (ursprünglich von Morricone für "The Life And Times Of David Lloyd George" geschrieben) wurden weltberühmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Josselin "Joss" Beaumont) Robert Hossein (Inspektor Rosen) Elisabeth Margoni (Jeanne) Jean-Louis Richard (Oberst Martin) Michel Beaune (Captain Valera) Jean Desailly (Minister) Cyrielle Clair (Alice Ancelin) Originaltitel: Le professionnel Regie: Georges Lautner Drehbuch: Patrick Alexander, Jacques Audiard, Michel Audiard, Georges Lautner Kamera: Henri Decaë Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16