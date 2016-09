Schweiz 1 22:25 bis 23:45 Diskussion Arena Abstimmungs-Arena: Initiative AHV plus Abstimmungs-Arena: Initiative AHV plus CH 2016 2016-09-16 02:40 Stereo HDTV Merken Die Volksinitiative AHV plus verlangt eine Anpassung der aktuellen AHV-Renten: Zehn Prozent mehr ist die Forderung. Finanziert werden soll der Vorschlag durch je 0,4 Lohnprozente von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die Initianten argumentieren, dass höhere AHV-Renten nötig seien, weil die Pensionskassen-Renten immer mehr unter Druck gerieten. Obwohl alle immer mehr einzahlen müssen, bekäme jeder Einzelne immer weniger Rente, so die Befürworter. Deshalb sei das Geld besser in der AHV als in der Pensionskasse investiert. Die Gegner sind der Ansicht, dass durch die Initiative die AHV zusätzlich mit mehr als vier Milliarden Franken belastet würde. Eine solche Mehrbelastung könne die Schweiz sich nicht leisten. Ausserdem würden viele Personen, die heute Ergänzungsleistungen beziehen, nicht von der Initiative profitieren. Im schlimmsten Fall hätten sie unter dem Strich sogar noch weniger, warnen die Gegner. Mario Grossniklaus moderiert die Abstimmungs-Arena zur Initiative AHV plus. In der "Arena" diskutiert, als Gegner der Initiative: - Alain Berset, Bundesrat, Sozialminister Als Befürworter der Initiative treten an: - Regula Rytz, Präsidentin Grüne, Nationalrätin Grüne/BE - Paul Rechsteiner, Ständerat SP/SG, Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) - Samira Marti, Mitglied Geschäftsleitung Juso - Marco Medici, Schweizerischer Seniorenrat Weitere Gegner der Initiative sind: - Toni Brunner, Nationalrat SVP/SG - Barbara Schmid-Federer, Nationalrätin CVP/ZH - Andri Silberschmidt, Präsident Jungfreisinnige. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mario Grossniklaus Gäste: Gäste: Regula Rytz (Präsidentin Grüne), Paul Rechsteiner (Ständerat SP/SG), Samira Marti (Mitglied Geschäftsleitung Juso), Marco Medici (Schweizerischer Seniorenrat), Toni Brunner (Nationalrat SVP/SG), Barbara Schmid-Federer (Nationalrätin CVP/ZH), Andri Silbers Originaltitel: Arena

