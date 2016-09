Schweiz 2 02:30 bis 04:00 Drama Hin und weg D 2014 Nach dem Roman von Vahé Katcha Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit 15 Jahren unternehmen Hannes (Florian David Fitz) und Kiki (Julia Koschitz) mit ihren besten Freunden jedes Jahr eine Velotour. Dieses Mal darf Hannes bestimmen, wohin es gehen soll. Er entscheidet sich für Belgien. Etwas ernüchtert über das wenig attraktive Reiseziel, aber trotzdem voller Vorfreude auf eine gute Zeit zusammen, machen sich die sechs auf den Weg. Am ersten Abend, als sie bei Hannes' Mutter (Hannelore Elsner) Halt machen, erfahren sie den wahren Grund der Fahrt nach Ostende: Hannes leidet an ALS, einer unheilbaren Erkrankung des motorischen Nervensystems, die irgendwann zum Ersticken führt. Sein Wunsch ist es, in Belgien zu sterben - es soll seine letzte Reise sein. Die Freunde reagieren zunächst schockiert und hilflos. Vor allem Hannes' Bruder Finn (Volker Bruch) kann es nicht fassen, dass er nichts davon wusste. Schon ihr Vater war an der Krankheit gestorben. Doch am nächsten Tag stehen alle mit ihren Rädern bereit. Sie wollen Hannes in seiner Entscheidung unterstützen und haben sich fest vorgenommen, die Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, Frauenheld Michael (Jürgen Vogel), der gleich am ersten die süsse Sabine (Miriam Stein) in einer Bar aufgabelt, ebenso wie das zerstrittene Paar Dominik und Mareike (Johannes Allmayer, Victoria Mayer) und Finn, der die traurige Neuigkeit langsam zu verdauen versucht. Es beginnt eine einzigartige Tour, während der alle durch emotionale Höhen und Tiefen gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian David Fitz (Hannes) Julia Koschitz (Kiki) Jürgen Vogel (Michael) Miriam Stein (Sabine) Volker Bruch (Finn) Victoria Mayer (Mareike) Johannes Allmayer (Dominik) Originaltitel: Hin und weg Regie: Christian Zübert Drehbuch: Ariane Schröder, Christian Zübert Kamera: The Chau Ngo Musik: Siggi Mueller, Egon Riedel Altersempfehlung: ab 12

