Disney XD 15:15 bis 15:35 Trickserie Pokémon DP Galactic Battles Ein strategisches Feuerwerk J 2009 Stereo 16:9 Merken Schon in der letzten Folge sahen wir, wie sich Ash und Paul einen erbitternden Kampf lieferten. Beide schenkten sich wirklich nichts. Heute geht es endlich weiter und wir werden erfahren, welcher von beiden Trainer letztlich den Sieg einfahren wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Diamond and Pearl Regie: Masamitsu Hidaka, Kunihiko Yuyama Drehbuch: Satoshi Tajiri, Ken Sugimori

