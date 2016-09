Sport1+ 03:00 bis 06:25 Boxen Boxen u.a. Carl Froch - Yusaf Mack, IBF World Super Middleweight Title Merken Box-Action pur auf SPORT1+: Der britische IBF Supermittelgewichts-Weltmeister Carl Froch wird heute Abend vom US-Amerikaner Yusaf Mack in der Capital FM Arena Nottingham im Kampf um den WM-Titel heraussgefordert. Ein packender Kampf ist garantiert: Im Mai verteidigte Froch seinen Titel bereits zum dritten Mal mit einem K.O. in der fünften Runde gegen Lucian Bute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 398 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 208 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 128 Min. Promi Big Brother

Show

Sat.1 01:35 bis 04:20

Seit 123 Min.