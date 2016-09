ONE 22:30 bis 23:30 Krimiserie Der Bestatter Folge: 8 Gespenster CH 2013 Merken Die schöne Céline Zumthor rennt, wie von Furien gehetzt, durch die Zimmer vom Schloss Hallwyl. Am nächsten Morgen wird sie erhängt aufgefunden. Céline führte ein trauriges Leben - wie Luc und Anna-Maria von Célines Psychiater Siggi Krafft erfahren. Sie litt an Wahnvorstellungen, identifizierte sich mit dem Schicksal einer Frau aus einer mittelalterlichen Sage, die ihren Mann betrog und vom eifersüchtigen Herrn des Schlosses Hallwyl für den Rest ihres Lebens eingesperrt wurde. Céline zog die Männer in ihren Bann - speziell Walter Loser, ein Schauspieler, der auf dem Schloss als Minnesänger auftritt, war von Céline fasziniert. Dies passte der Kassiererin vom Schloss, Isabelle Widder, überhaupt nicht. Denn sie und Walter sind scheinbar miteinander verbunden und das gleich doppelt. Zum einen hatten die beiden eine Affäre, zum anderen wollten Isabelle und Walter auch einen obskuren Plan finanzieller Natur im Zusammenhang mit dem Schloss Hallwyl umsetzen. Und dabei war Céline im Weg. Eifersucht und Geldgier - Isabelle Widder hatte somit gleich zwei potente Motive, die traurige Schöne aus dem Weg zu räumen. Doch auch Walter Loser könnte etwas mit dem Tod von Céline zu tun haben. Denn ganz gleich wie heftig Walter seinen Charme spielen liess, Céline widerstand seinem Begehren fast auf der ganzen Linie. Reto Doerig und Anna-Maria nehmen ihre Hauptverdächtigen Isabelle und Walter in die Mangel, als ein weiterer angeblicher Suizid dem Fall eine neue Wendung gibt. Luc Conrad stellt mit Befremden fest, dass Fabio Testi ungewöhnlich viel Zeit bei der aufgebahrten Frauenleiche verbringt. Als Fabio im Garten vom Schloss Hallwyl dann nach dem sogenannten Unsterblichkeitskraut sucht, zieht Luc Conrad eine logische Schlussfolgerung: Der Romantiker Fabio hat sich in eine Tote verliebt. Auch Luc ist ungesunden, wenn auch nicht ganz so bizarren Gefühlen ausgesetzt. Ihn quäle die rasende Eifersucht auf Pedro Lambert, gesteht er Psychiater Krafft - offenbar ein Experte auf dem Gebiet. Luc kann diese wenigstens vorübergehend überwinden und lädt Anna-Maria zum Abendessen bei Kerzenlicht ein. Pedro Lambert, der welsche BKP-Beamte, hat mittlerweile die Nase voll von der - in seinen Augen - verschlafenen Aargauer Kantonspolizei. Kurzerhand reißt er deshalb den Lead im Organhandelfall an sich. Nun setzt er Georghi Ciobanus Witwe Eva unter Druck. Er verlangt von der Sans-Papiers-Frau, dass sie ihm Infos aus dem Hotel Adria besorgt. Wegen Pedros skrupelloser Strategie ist jedoch bereits die Informantin Leonie Lauener ermordet worden. Eine zweite Tote scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Müller (Luc Conrad) Barbara Maurer (Anna-Maria Giovanoli) Suly Röthlisberger (Erika Bürgisser) Samuel Streiff (Reto Dörig) Reto Stalder (Fabio Testi) Martin Ostermeier (Dr. Alois Semmelweis) Carlos Leal (Pedro) Originaltitel: Der Bestatter Regie: Chris Niemeyer Drehbuch: Dominik Bernet, Katja Früh, Claudia Pütz Kamera: Brian D. Goff, Reinhard Schatzmann Musik: Raphael Benjamin Meyer Altersempfehlung: ab 12