ONE 21:00 bis 22:30 Drama Einmal Hallig und zurück D 2015 2016-09-16 01:40 Stereo Untertitel 16:9 Die Klatschreporterin Fanny Reitmeyer (Anke Engelke) gerät durch einen Zufall an brisante Informationen über einen Umweltskandal. Ein skandinavischer Energiekonzern hat einen Politiker geschmiert, um eine Windkraftanlage in der Nordsee bauen zu können. Weil ihre ungeschickten Nachforschungen zu viel Staub aufgewirbelt haben, schickt Chefredakteur Bernd Fliegner (Robert Palfrader) sie zu ihrer eigenen Sicherheit auf eine abgeschiedene Hallig im Wattenmeer. Hier lebt der verschrobene Vogelwart Hagen Kluth (Charly Hübner) und kümmert sich um die vom Aussterben bedrohte Lachseeschwalbe. Fanny fühlt dem Ökofreak, der offenbar eine militante Vergangenheit hat, unerbittlich auf den Zahn und findet heraus, dass der ungehobelte Klotz eigentlich ein feiner Kerl ist. Hagen geht die Quasselstrippe vom Festland gehörig auf die Nerven. Als sie ihm erzählt, warum sie sich eigentlich auf der Hallig versteckt, erkennen die beiden, dass sie mehr verbindet. Schauspieler: Anke Engelke (Fanny Reitmeyer) Charly Hübner (Hagen Kluth) Robert Palfrader (Bernd Fliegner) Johanna Bantzer (Silke) Dirk Böhling (Jon Espersen) Ole Fischer (Piet) Jan Peter Heyne (Helge) Originaltitel: Einmal Hallig und zurück Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Chris Geletneky, Sascha Albrecht Kamera: Martin Langer Musik: Andreas Grimm Altersempfehlung: ab 6