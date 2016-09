ONE 20:15 bis 21:00 Serien Braunschlag Im Keller A 2012 2016-09-20 21:15 Merken Katzlbrunner wacht aus dem Koma auf und hat das Gedächtnis verloren. Er glaubt, er studiert noch immer Biologie und will mit Politik nichts zu tun haben. Babs versucht ihre Mutter Herta zum Nachhause kommen zu bewegen, während die Tantratherapeutin Gitti versucht, Gerri zu verführen. Frau Berner lockt Dr. Feist trotz Beinamputation lasziv zu sich und verführt ihn. Ronnie sitzt im Keller von Frau Berner eingesperrt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der vor 10 Jahren weglaufen wollte und einem Mediamarktverkäufer, der sie vor zwei Jahren verärgerte. Dr. Feist entdeckt das Verlies und wird ebenfalls eingesperrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Originaltitel: Braunschlag Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko Kamera: Marcus Kanter Musik: Kyrre Kvam