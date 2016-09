ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 68 D 2005 Stereo Live TV Merken Katharina ist fest entschlossen, Alexander in der nächsten Woche zu heiraten. Ihre Mutter legt ihr jedoch Steine in den Weg. Sie gibt vor, nicht bei der Hochzeit dabei sein zu können, da sie in Kapstadt operiert werden muss. Charlotte redet Katharina ins Gewissen: Eine Mutter muss dabei sein, wenn ihre Tochter vor den Traualtar tritt. Katharina bleibt nichts anderes übrig, als zähneknirschend den Hochzeitstermin zu verschieben. Derweil kosten Alexander und Laura ihre Liebe aus. Während die beiden in den Stallungen ihrer Leidenschaft nachgehen, werden sie von Katharina beobachtet. Plötzlich sieht Laura Katharina und glaubt, langsam durchzudrehen. Xaver erfährt, dass Laura wegen des Diebstahls zahlen muss. Er verlangt von Robert, sich zu entschuldigen und das Geld zurückzuzahlen. Tatsächlich kommt bei Laura ein Scheck an - allerdings anonym. Mike hat die Misere mit Laura einigermaßen überwunden. Trost findet er bei Tanja, die gerade unter Rückenschmerzen leidet. Als er sie massiert, fühlen sich beide ausgesprochen wohl... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Florian Böhm (Mike Dreschke) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Karyn von Ostholt (Inge Klinker-Emden) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Didi Gassner, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Caroline Draber