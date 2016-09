VOX 04:45 bis 05:45 Magazin Auto Mobil Fahrbericht: Ferrari GTC4 Lusso / Reportage: Volvo S90 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ferrari GTC4 Lusso: V12, 6,3 Liter Hubraum und 690 PS. Das sind die Eckdaten des Ferrari GTC4 Lusso. Das faszinierende an diesem Sportwagen: Er verfügt über einen großen Kofferraum. Kombi und Sportwagen: Geht das? Wir testen den GTC4 Lusso nicht nur auf seine Sportlichkeit, sondern haben uns eine ganz besondere Aufgabe für ihn ausgedacht: Er soll Musiker eines Sinfonieorchesters zu ihrer Probe fahren. Natürlich inklusive Instrumente. Ob das gut geht? Volvo S90: In der oberen Mittelklasse dominieren hierzulande deutsche Fahrzeuge den Markt: BMW 5er, Audi A6 und Mercedes E-Klasse gelten als das Maß der Dinge. Nun will sich der neue Volvo S90 dazugesellen. Die schwedische Antwort auf das deutsche Trio tritt mit einem selbstbewußten skandinavischem Design auf. Die große Limousine bietet volvo-typische Sicherheitsmerkmale, intelligente Assistenzsysteme und die Möglichkeit, teilautonom zu fahren. Was sie nicht bietet? Sechs- und Achtzylindermotoren. Ob das ein Problem ist - oder die Lösung eines Problems, klärt Andreas Jancke im Fahrbericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Jancke, Alexander Bloch Originaltitel: auto mobil

