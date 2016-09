VOX 01:15 bis 01:55 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Versager USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Detective Tutuola (Ice-T) bekommt bei der Suche nach einem Serienvergewaltiger Unterstützung von Detective Chester Lake (Adam Beach) aus Brooklyn, der scheinbar denselben Täter verfolgt. Ihre Ermittlungen führen sie zu einem Frauenarzt namens Rankesh Chanoor, der sowohl in Brookly, als auch in Manhattan praktiziert. Als sie dann in seinem Büro auch noch ein Album voller Zeitungsausschnitte zu den Fällen finden, glauben sie am Ziel zu sein. Doch Dr. Chanoor hat ein Alibi? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Tamara Tunie (Melinda Warner) Dann Florek (Captain Don Cragen) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Arthur W. Forney Drehbuch: Paul Grellong Kamera: George Pattison Musik: Mike Post